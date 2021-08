Militares da GNR de Santarém terminaram na madrugada deste domingo com uma festa ilegal de música eletrónica com cerca de 100 pessoas no concelho de Vila Nova da Barquinha.

A festa decorria, de acordo com o Comando Territorial de Santarém, num terreno ermo e com pouca luminosidade, sendo que as autoridades apreenderam várias quantidades de drogas, incluindo 23 doses de haxixe, 26 doses de liamba e 2,28 gramas de cogumelos alucinogénios.

A operação foi desencadeada após uma denúncia e, durante a ação, foi verificado a existência de diversas tendas, barracas, pistas de dança e de um local de controlo de entrada.

No decorrer da ação o evento foi encerrado, tendo ainda sido elaborados os respetivos autos de contraordenação.

A ação contou com o reforço do Destacamento Territorial de Torres Novas, do Destacamento de Intervenção (DI) de Santarém e do Posto Territorial do Sardoal.