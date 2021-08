A GNR, através do Comando Territorial de Santarém, deteve, na quarta-feira, um homem de 37 anos por violência doméstica, no concelho de Salvaterra de Magos.

Segundo as autoridades, o suspeito agredia física e psicologicamente a companheira, de 29 anos, e chegou a tentar estrangulá-la.

No último episódio de violência, a vítima foi agredida pelo suspeito, com murros e pontapés, tendo ainda sido alvo de tentativa de estrangulamento", lê-se no comunicado.