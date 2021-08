O incêndio que começou no domingo em Salvaterra de Magos está em fase de conclusão, dado como extinto, disse esta segunda-feira à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém.

No terreno, cerca das 00:45 de hoje, permaneciam 240 operacionais e 80 meios.

Durante a tarde de domingo, no combate às chamas chegaram a estar envolvidos 12 meios aéreos, a linha ferroviária em Vendas Novas chegou a estar cortada e o trânsito esteve condicionado na estrada que liga Glória do Ribatejo (Salvaterra de Magos) e Fajarda (Coruche).

Um bombeiro ficou com ferimentos ligeiros.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o distrito de Braga hoje está sob aviso laranja e outros 13 distritos do continente estão sob aviso amarelo, com previsão de "persistência de valores elevados da temperatura máxima".

Em Braga esta segunda-feira é esperada uma temperatura máxima de 38 graus e na terça-feira de 37 graus.

No continente, os únicos distritos que não estão sob aviso amarelo ou laranja são os de Aveiro, Lisboa, Setúbal e Faro.

No arquipélago dos Açores, as ilhas dos grupos ocidental e central também estão sob aviso amarelo até às 12:00 de terça-feira, com previsão de chuva, por vezes forte e acompanhada de trovoadas.