Uma mulher foi assassinada no domingo à noite na Golegã, distrito de Santarém, disse, esta segunda-feira, à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém.

De acordo com a mesma fonte, foi recebido o alerta para um “possível homicídio” às 23:52 de domingo.

O susposto homicida que, inicialmente, se tinha posto em fuga, acabou por ser detido pouco depois em casa de uma irmã, onde se entregou sem resistência às forças policiais, disse esta segunda-feira fonte da GNR.

O porta-voz do comando territorial de Santarém da GNR, Pedro Reis, disse à Lusa que o suspeito do homicídio passou a noite no posto da Golegã, aguardando as diligências para ser presente para primeiro interrogatório judicial, estando o caso entregue à Polícia Judiciária.

A mesma fonte confirmou ter ocorrido na noite de domingo o “homicídio de uma mulher na Golegã”, remetendo mais esclarecimentos para a Polícia Judiciária.

Segundo fonte do CDOS de Santarém, que não soube especificar a arma utilizada, o crime ocorreu na rua, à porta de uma danceteria.

Quando os bombeiros chegaram ao local, a vítima, uma mulher com cerca de 40 anos, “estava em paragem cardiorrespiratória, tendo sido efetuadas, sem sucesso, manobras de reanimação”.