O homem de 56 anos que agrediu mortalmente com uma arma branca um outro homem, no domingo, em Marinhais, concelho de Salvaterra de Magos, no distrito de Santarém, ficou em prisão preventiva, foi hoje divulgado.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) avançou que agressor foi presente terça-feira ao Tribunal Judicial da Comarca de Santarém, onde foi decretada a medida de coação de prisão preventiva.

A ocorrência foi registada no domingo, às 19:23, com a agressão a ocorrer na via pública, em frente a um restaurante em Marinhais, onde a vítima, de 56 anos, residia.

No domingo, perante uma denúncia de agressões físicas que estariam a decorrer num estabelecimento comercial, os militares da GNR deslocaram-se para o local, onde estava uma vítima prostrada no chão a receber manobras de reanimação, resultante de uma suposta desavença motivada pelo jogo de futebol Benfica-Porto.

Os militares iniciaram uma busca ao perímetro do crime, detendo o suspeito da agressão perto da sua residência, a qual foi alvo de uma busca, permitindo recuperar a arma branca presumivelmente utilizada na consumação do crime.