Um surto de covid-19 obrigou a encerrar três centros escolares em Constância, no distrito de Santarém.

Nos últimos dias foram detetados pelo menos nove casos positivos na comunidade escolar. Cerca de 300 alunos estão, neste momento, em isolamento profilático.

As autoridades de saúde decretaram, por isso, o encerramento de todas as escolas do pré-escolar, primeiro e segundo ciclos de Constância, Montalvo e Santa Margarida da Coutada.

Alunos, professores e pessoal não docente estão em isolamento profilático, pelo menos até 3 de julho.

De acordo com a direção do agrupamento de escolas de Constância, todos os alunos e profissionais serão testados nos próximos dias.