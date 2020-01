As urgências do Hospital do Litoral Alentejano (HLA), em Santiago do Cacém (Setúbal), já reabriram, confirmou o presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano (ULSLA), Luís Matias.

"Está a funcionar normalmente", garantiu Luís Matias à TVI24.

As urgências do hospital em Santiago do Cacém estiveram sem atendimento a crianças, entre as 20:00 de terça-feira e as 08:00 de quinta-feira, devido à falta de médicos, "a maioria prestadores de serviço e alguns estrangeiros, que viajaram para os seus países, e os que ficaram eram insuficientes”.

Durante o período em que o HLA esteve sem urgência pediátrica, estiveram a funcionar as urgências básicas de Alcácer do Sal (Setúbal) e de Odemira, no distrito de Beja, que fizeram "o atendimento total" dos pacientes que ali recorreram a assistência médica.