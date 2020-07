A praia de Santo Amaro de Oeiras, no distrito de Lisboa, dispõe a partir desta quarta-feira de um dispositivo digital que disponibiliza em tempo real informações como a incidência solar, horário das marés e o risco de incêndio.

O dispositivo “pioneiro”, que será também colocado na praia da Torre, resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal de Oeiras e uma empresa privada, segundo explicou à agência Lusa a vereadora com o pelouro do Ambiente naquele município, Joana Batista.

“A introdução deste dispositivo insere-se naquilo que tem sido o trabalho da Câmara de Oeiras no recurso às novas tecnologias. Somos também o único concelho do país a disponibilizar em todas as praias um sistema de semáforos de contagem da capacidade de carga”, sublinhou a autarca.