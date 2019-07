Um homem com 52 anos foi detido na quarta-feira em Santo António dos Cavaleiros, no concelho de Loures, no distrito de Lisboa, por violência doméstica sobre a mãe e detenção de armas ilegais, revelou a PSP.

A ação da PSP teve por base o cumprimento de um mandado de busca domiciliária após a vítima ter denunciado, no início de julho, “episódios de injúrias e ameaças de morte por parte do seu filho, prolongados e sobretudo permanentes”.

Durante a busca domiciliária, a PSP apreendeu ao suspeito uma espingarda tipo caçadeira, 17 cartuchos de “calibre 9”, uma pistola de “calibre 6,35mm” e uma munição de “calibre 6,35mm”.

O detido foi ouvido no Tribunal Judicial da Comarca Lisboa Norte – Núcleo de Loures, para primeiro interrogatório judicial, que lhe aplicou, como medidas de coação, a expulsão da habitação da vítima, a proibição de contatos e a proibição de aproximação do domicílio da mãe a menos de 500 metros.