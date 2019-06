Os casais de Santo António subiram, esta quarta-feira, ao altar pela 23.ª vez desde 1997. Desde essa altura, foram já 712 os noivos e noivas que escolheram o 12 de junho para casar, perfazendo 369 casais ao todo. Como manda a tradição, o dia dos noivos teve início pelas 7:30, com a preparação nos Paços do Concelho, e só termina à noite, depois do desfile das marchas populares na Avenida da Liberdade. Cada casal tem o direito a levar 20 convidados para as cerimónias e para o copo de água, que decorre na Estufa Fria, no Parque Eduardo VII, em Lisboa.