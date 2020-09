Na manhã deste domingo, dia de missa em Fátima, o santuário esteve cheio de peregrinos por ocasião da Peregrinação Internacional Aniversária de setembro: era visível o mar de gente a assistir à celebração da missa com a bênção do Santíssimo, que termina com a procissão do Adeus.

Milhares de peregrinos com máscaras cumpriram, aparentemente, o distanciamento social.

Mas a TVI recebeu vários vídeos e imagens de pessoas que assistiam à missa e ficaram preocupadas com a enchente.

Durante a comunhão, e em coordenação com a GNR, foi mesmo necessário bloquear as entradas no santuário. A situação entretanto já normalizou.

O santuário não revelou quantas pessoas estavam no recinto no momento em que foi decidido bloquear as entradas.

As celebrações com a presença de peregrinos foram retomadas no Santuário de Fátima a 30 de maio e a primeira peregrinação internacional com fiéis realizou-se em 12 e 13 de junho, desde o início da pandemia de covid-19.