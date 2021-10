Um homem entrou com o carro no túnel do metro do Porto na manhã deste sábado, depois de ter saído do tabuleiro superior da Ponte D. Luís em direção à estação de São Bento.

A circulação do metropolitano esteve interrompida cerca de duas horas.

O alerta foi dado por volta das 07:00, altura em que um homem de 46 anos, que vinha de São Pedro do Sul, fazia o percurso entre Vila Nova de Gaia e o Porto.

Os bombeiros e a polícia estiveram no local e identificaram o condutor, que terá dito às autoridades que seguiu as indicações do GPS.