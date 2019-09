Uma mulher com 33 anos foi detida, na passada segunda-feira à tarde, em São Domingos de Benfica, Lisboa, por suspeita do furto de várias embalagens de caldo de galinha, no valor de 99,75 euros, revelou esta quarta-feira a PSP.

A suspeita foi retida pelas funcionárias após ter passado as linhas de caixa com várias embalagens de caldo de galinha, no valor de 99,75 euros, não efetuando o pagamento das mesmas. A mulher agrediu ainda a funcionária que a abordou aquando do ilícito, com murros e pontapés”, esclareceu a PSP, numa nota.

A detida já tinha antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime e ficou a aguardar julgamento em prisão preventiva.