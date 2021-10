Um homem de 49 anos foi encontrado morto, nesta terça-feira, nas instalações de uma empresa em São Mamede de Infesta, Matosinhos.

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar um "possível homicídio", avançaram fontes policiais.

O alerta do aparecimento de um cadáver numas antigas instalações de uma empresa foi dado às 10:09, avançou à Lusa fonte da PSP e do Comando Distrital de Operações de Socorros do Porto (CDOS) do Porto.

Fonte do CDOS do Porto adiantou que receberam um alerta esta manhã, de que tinha aparecido o corpo de um homem de "49 anos em paragem cardiorrespiratória nas instalações de uma empresa em São Mamede Infesta".

Fonte dos Bombeiros de São Mamede Infesta disse que ao local se deslocaram dois elementos daquela corporação, bem como outras autoridades policiais, designadamente a Polícia Judiciária e a PSP.