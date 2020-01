A Marinha portuguesa ajudou, esta sexta-feira, no resgate de um veleiro com quatro tripulantes que se encontrava ao largo da ilha de São Miguel, nos Açores.

Conforme informa a autoridade, o resgate foi coordenado pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada, por volta das 09h52 locais (10h52 em Lisboa). O alerta surgiu do veleiro, que tinha bandeira francesa, devido a problemas no motor. A embarcação também apresentava danos no mastro e no leme.

Entre os quatro tripulantes do veleiro estava uma mulher de nacionalidade portuguesa.

A embarcação foi encontrada a cerca de 2500 quilómetros a sul da ilha de São Miguel.

A ação de resgate foi feita em cooperação com um navio francês e com um navio mercante proveniente da Libéria.