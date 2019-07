Um homem de 72 anos morreu hoje na sequência de um acidente de viação no concelho de São Pedro do Sul, distrito de Viseu, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.

Segundo a mesma fonte, tratou-se de um despiste de uma viatura ligeira por uma ribanceira de 150 metros, ocorrida cerca das 08:30, na Estrada Nacional 559-1, em Covas do Rio.

O óbito foi confirmado no local, tendo o corpo sido transportado para a morgue de São Pedro do Sul.

No local estiveram os Bombeiros de Salvação Pública de São Pedro do Sul, o INEM e a GNR.