O cemitério de São Romão do Neiva, em Viana do Castelo, foi vandalizado na última madrugada, naquilo que o presidente da Junta de Freguesia, que acionou a GNR para investigar, classificou como um ato de “pura maldade”.

Em declarações à agência Lusa, Manuel Salgueiro adiantou “ter sido derrubado um pilarete do cemitério secular e encontradas velas e flores na capela de apoio aos funerais que parecem indiciar a realização de rituais”.

Segundo Manuel Salgueiro, “a população está muito indignada”, adiantando que “os atos de vandalismo devem ter sido praticados por várias pessoas”.

Além do pilarete derrubado, na capela que dá apoio aos funerais, foi encontrado rasgado um edital que a Junta de Freguesia tinha afixado para prevenção da covid-19, colocaram velas e flores retiradas das sepulturas em cima da mesa onde são colocadas as urnas, os mesmos objetos que também foram encontradas noutras zonas do cemitério”, especificou.