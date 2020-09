Um sapador florestal, de 45 anos, foi detido por suspeita de matar um homem, de 59 anos, durante um exercício de caça furtiva em Mondim de Basto, anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ) de Vila Real.

Em comunicado, a PJ revelou que os factos ocorreram na segunda-feira, pelas 21:30, na localidade de Bilhó, concelho de Mondim de Basto, distrito de Vila Real, quando “o arguido, no exercício de caça furtiva, efetuou disparos com arma de fogo que atingiram a vítima, um homem com 59 anos, provocando-lhe a morte”.

O suspeito foi detido pelo Departamento de Investigação Criminal da PJ de Vila Real pela “presumível autoria do crime de homicídio”.

O arguido vai ser presente às autoridades Judiciárias competentes, para realização de interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação, tidas por adequadas, acrescenta a nota.