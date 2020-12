O ator Ivo Lucas já saiu do hospital de Santarém e será operado a uma fratura exposta no braço, num hospital do distrito de Lisboa.

O também cantor ficou ferido com gravidade na sequência de um violento acidente de viação na A1, que vitimou Sara Carreira aos 21 anos.

Ao que a TVI apurou, a colisão, que ocorreu ao quilómetro 61 da A1, envolveu quatro viaturas. Ivo Lucas estaria ao volante da viatura.

O acidente provocou mais dois feridos.

Com 30 anos de idade, Ivo Lucas estreou-se na televisão na sexta temporada da série "Morangos com Açúcar". O ator interpretou a personagem Gonçalo, que também era músico, à semelhança do que acontece fora da ficção.