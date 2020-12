O cantor Tony Carreira falou pela primeira vez sobre a tragédia que assolou a sua família depois de a sua filha Sara ter morrido num acidente de viação.

Três semanas após a morte de Sara Carreira na A1, o artista agradece a todas as pessoas que amaram a sua filha "durante o pouco tempo que viveu entre nós".

Quem teve o privilégio de a conhecer e privar com ela sabe o quanto era fácil amá-la. Era uma menina-mulher com um coração gigante, de uma bondade inexplicável e sempre pronta a ajudar quem cruzasse o seu caminho", afirmou numa publicação no Instagram.