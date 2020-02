As condições meteorológicas na ilha do Faial, nos Açores, impediram esta quarta-feira de manhã a aterragem de dois voos da companhia aérea SATA, um deles com origem na Terceira e outro proveniente de Lisboa, disse fonte da transportadora aérea.

O porta-voz da companhia aérea açoriana SATA, António Portugal, adiantou à agência Lusa que, "devido às condições meteorológicas", o voo da Sata Air Açores "Terceira/Horta foi obrigado a divergir para a Terceira", o mesmo sucedendo com a ligação "Lisboa/Horta/Lisboa, da Azores Airlines, que divergiu para o Pico".

A SATA conta reencaminhar ainda esta quarta-feira estes passageiros afetados da Sata Air Açores, que assegura as ligações entre as nove ilhas dos Açores, e da Azores Airlines, que opera voos para fora dos Açores.