Esta quinta-feira assinala-se o Dia Mundial da Saúde Mental e uma das maiores preocupações prende-se com os jovens, incluindo crianças, ainda em idade pré-escolar.

Isto porque, em 2017, a taxa de suicídio entre os mais novos, atingiu o nível mais alto dos últimos dez anos em Portugal.

A morte por suicídio é a segunda causa de morte nos jovens, logo a seguir aos acidentes de viação", afirmou Vítor Cotovio, médico psiquiatra, no Diário da Manhã desta quinta-feira.

Em 2017, foram 46 os jovens que colocaram fim à vida. De acordo com o Jornal de Notícias, um tinha 14 anos e os restantes situavam-se na faixa etária entre os 15 e os 24 anos. A maioria eram rapazes.

Isto significa que se registaram mais 15 suicídios do que em 2016, com a área metropolitana de Lisboa a registar um aumento considerável. Portugal tem em média 1000 suicídios por ano, no mundo acontecem entre 800 mil a 1 milhão.

Da leitura destes dados, conclui-se que o trabalho precoce de prevenção do suicídio é fundamental. Vítor Cotovio, médico psiquiatra, esteve no Diário da Manhã precisamente para chamar a atenção para as estratégias de prevenção.

Quando se fala em prevenção, estamos a dizer que é preciso formação na área no sentido de sensibilizar para os fatores de risco nos jovens. É importante que os jovens adquiram competências de gestão dos fatores de stress, é importante que os educadores tenham a perceção de quais os fatores de risco, para prevenir atempatamente aquilo que é o risco de alguém estar com intenção suicida e encaminhar para os devidos serviços".

O especialista disse ainda que no nosso país existe alguma dificuldade na acessibilidade aos serviços especializados.