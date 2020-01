Cerca de duas centenas de pessoas estão concentradas, na noite deste domingo, em vigília frente ao Hospital de Torres Vedras, numa manifestação em defesa da manutenção da urgência pediátrica, que tem estado a funcionar com limitações.

A concentração foi convocada através das redes sociais, mobilizando desde as 21:30 horas cerca de duas centenas de pessoas empunhando cartazes e velas.

"O direito à saúde é de todos e só juntos temos força para manter a urgência pediátrica", disse à agência Lusa Carina Nobre, que várias vezes já recorreu a esta urgência com os dois filhos.

Estamos a ver que a urgência vai encerrar, temos filhos e ir para outro hospital é desgastante e não temos salários para recorrer aos privados ", reforçou Vítor Piedade.

À vigília juntou-se também o deputado do PS à Assembleia da República João Nicolau e vários autarcas, incluindo o presidente da câmara de Torres Vedras, Carlos Bernardo (PS), que adiantou que na quarta-feira terá uma reunião no Ministério da Saúde para encontrar uma solução definitiva no sentido de que os médicos não cumpram serviço em regime de precariedade.

O autarca frisou que o município pretende manter a urgência aberta.

A urgência pediátrica de Torres Vedras do Centro Hospitalar do Oeste esteve desde as 21:00 de quinta-feira e até sábado de manhã a funcionar sem pediatras na escala, sendo que os doentes que necessitaram desta especialidade foram transferidos para as Caldas da Rainha, distrito de Leiria.

Na sexta-feira, a administradora já tinha admitido a existência de constrangimentos no dia 31 de dezembro, que deverão voltar a repetir-se na próxima semana.

O Centro Hospitalar do Oeste integra os hospitais de Torres Vedras, Caldas da Rainha e Peniche e serve cerca de 300 mil habitantes daqueles três concelhos, assim como de Óbidos, Bombarral, Cadaval e Lourinhã e parte dos concelhos de Alcobaça (freguesias de Alfeizerão, Benedita e São Martinho do Porto) e de Mafra (com exceção das freguesias de Malveira, Milharado, Santo Estêvão das Galés e Venda do Pinheiro).