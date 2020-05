Um comprimido por dia", descreveu Trump após um encontro na Casa Branca com empresários da restauração.

Já no dia 18 de maio o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou que estava a tomar hidroxicloroquina .

A investigação foi publicada no dia 22 de maio na revista Lancet e é a mais abrangente até ao momento a procurar aferir dos riscos e benefícios da utilização destes medicamentos antimalária no tratamento da Covid-19.

Um dos estudos , que contou com os dados de 96 mil doentes hospitalizados devido a infeção por Covid-19, chegou à conclusão de que usar hidroxicloroquina e cloroquina no tratamento da doença aumenta o risco de morte dos infetados pelo SARS-Cov-2.

No dia 25 de maio, a Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou a suspensão temporária dos ensaios clínicos com hidroxicloroquina para combater a Covid-19 por causa de estudos científicos que associam maior mortalidade ao uso daquele medicamento.

Fonte da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde confirmou à TVI a decisão, remetendo para mais tarde um comunicado em conjunto com a DGS a justificar a suspensão.

O Infarmed anunciou que irá suspender o tratamento com hidroxicloroquina a doentes infetados com a Covid-19.

Continuar a ler

VÍDEO MAIS VISTO

Suspeito da morte do rapper Mota Jr. detido no aeroporto do Porto