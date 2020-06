A ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou que haverá uma reunião na segunda-feira para discutir a situação na região de Lisboa e Vale do Tejo e que contará com a presença do primeiro-ministro, do presidente da Área Metropolitana de Lisboa e dos presidentes da Câmara dos concelhos afetados.

Questionada sobre a hipótese da implementação de cercas sanitárias nos concelhos afetados, Marta Temido afirmou que "neste momento está em causa a intervenção com iniciativas que não terão essa magnitude, essa abrangência".

Portugal registou, nas útlimas 24 horas, três mortos e 375 novos casos de infeção pelo novo coronavírus. Só a região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) regista 284 novos casos, 75,7% do total de novas infeções. Na região de LVT, a pandemia atingiu já os 16.255 casos confirmados.