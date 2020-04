Por causa da pandemia de Covid-19, as consultas a doentes com cancro foram reduzidas para um terço. O diagnóstico caiu para números preocupantes e os médicos avisam que, a prazo, são esperadas consequências graves e não apenas nas doenças oncológicas. Doentes crónicos ou em situações agudas têm evitado recorrer aos hospitais.

O médico e cirurgião cardiovascular Manuel Pedro Magalhães afirmou que isto se verifica porque os próprios hospitais organizaram-se para responder mais aos doentes agudos da pandemia e que, por outro lado, “há uma reação do público de retração”.

O especialista alertou que esta situação vai ter consequências em relação à mortalidade causada por outras doenças.

É mau, é muito mau para as consequências que vamos ter dentro de um mês, dois meses, em relação aos resultados da mortalidade pelas outras doenças e mais noutras áreas do que no cancro.”