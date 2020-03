A Ordem dos Enfermeiros lançou um apelo esta segunda-feira a todos os enfermeiros que tenham experiência em cuidados intensivos, que se encontrem em unidades de cuidados de saúde primários e que possam, temporariamente, em regime de mobilidade, reforçar as unidades de cuidados intensivos.

O apelo é também feito a todos os enfermeiros que se encontrem desempregados e que “possam, de imediato, reforçar as unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI)”.

O comunicado esclarece ainda que, “num momento em que circulam tantas notícias falsas”, todas as diligências que vinculam a Ordem dos Enfermeiros são publicadas nos respectivos canais oficiais.

Do mesmo modo, todas as iniciativas são feitas em colaboração e com o conhecimento das autoridades de Saúde, cabendo depois à tutela a autorização para as respectivas contratações”, lê-se ainda no comunicado enviado às redações.