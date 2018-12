O Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica, que tem em curso uma greve, anunciou hoje que a pedido do Instituto Português do Sangue e Transplantação “vai reforçar os serviços mínimos” nesse serviço na quadra natalícia.

O sindicato afirma em comunicado que esta decisão repete o já acordado em 2017, "porque em causa estão serviços que permitam assegurar as reservas adequadas de componentes sanguíneos e a atividade de transplantação”.

Entramos num período em que o movimento nas estradas aumenta e com este aumento existe uma forte probabilidade de acidentes de viação que podem levar a um maior consumo de sangue. Sendo os dirigentes deste sindicato profissionais responsáveis e que acima de tudo não pretendem pôr em risco a vida dos portugueses, foi acordado entre as partes o reforço dos serviços mínimos neste serviço”, declara na nota o presidente do sindicato, Luís Dupont.