A ministra da Saúde garantiu esta quarta-feira que vai continuar a investir na contratação de médicos para fazer face à falta de recursos humanos na Unidade Local de Saúde do Nordeste, onde o serviço de imagiologia tem apenas um especialista.

Em declarações aos jornalistas, Marta Temido explicou que o serviço de imagiologia está nesta situação desde que um dos dois especialistas se aposentou, deixando o serviço, que serve todo o distrito de Bragança, com apenas um clínico que dentro de quatro anos também atingirá a idade de aposentação.

"Vamos fazer aquilo que costumamos fazer, tentar que novos especialistas optem por se fixar nesta região", assegurou.

O serviço de pneumologia da Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste vive uma situação idêntica e, segundo a ministra, este serviço tem apenas dois especialistas.

"O Governo de Portugal, está empenhado em continuar a investir nestas áreas para melhorar a coesão territorial", reiterou durante a sua intervenção, sublinhando que esta unidade, embora tenha "dificuldades de recursos humanos", tem listas de espera quase "inexistentes".

Durante a visita à Unidade Hospitalar de Bragança, onde foi inaugurado novo equipamento para o Serviço de Imagiologia - Raio X, Marta Temido anunciou ainda a contratação de cinco médicos de família que acabaram a sua formação naquela região.

Na intervenção que fez naquela unidade hospitalar, a ministra da tutela reconheceu que há falta de recursos humanos no distrito, sendo que no caso particular dos médicos de família a questão coloca-se, sobretudo, pelo envelhecimento daquele grupo profissional.

De acordo com Marta Temido, a Unidade de Saúde do Nordeste tem, atualmente, 143 médicos de família, 47% dos quais tem mais de 60 anos.

Apesar deste ser um cenário em tudo idêntico ao encontrado em outras regiões do país, particularmente na zona Norte, a ministra reconhece que é preciso uma "redobrada atenção" para este caso, no sentido de evitar que haja uma regressão na cobertura de médicos de família na região cuja cobertura, diz Marta Temido, é integral.

Nesse sentido, avança a governante, a tutela vai continuar a apostar nas contratações de novos clínicos.

Marta Temido visitou hoje a Unidade Hospitalar de Bragança, no âmbito da iniciativa "Governo mais próximo" que vai levar os governantes a percorrer o país ao longo da legislatura, com o objetivo de "entrar em contacto direto com cada região e a população", e exercer uma "governação de proximidade".

Durante a manhã, a governante visitou ainda nova ala de medicina interna que representa um investimento na ordem dos 398 mil euros e que irá disponibilizar 19 camas.

No total, a ULS do Nordeste, que tem em curso outros investimentos, propõe-se investir 10 milhões de euros, os quais contemplam obras estruturantes nas unidades hospitalares de Bragança, Macedo de Cavaleiros e Mirandela, bem como a reconversão integral dos respetivos sistemas energéticos.

Na cerimónia, o presidente do Conselho de Administração da ULS do Nordeste, Carlos Vaz, e o vice-presidente da Câmara de Bragança, Paulo Xavier, sublinharam as dificuldades sentida na região na área da saúde, sobretudo no que diz respeito aos recursos humanos, equipamentos e infraestruturas.

Paulo Xavier lembrou que foram já muitos os governantes que passaram pela região prometendo "milhões" e trouxeram "tostões".

Na presença da ministra da Saúde, foi ainda assinado um protocolo entre a ULS Nordeste e o Instituto Politécnico de Bragança "Clean Tech Health Center ", cujo trabalho, alicerçado nas tecnologias digitais, pretende, por exemplo, reduzir os tempos de internamento.