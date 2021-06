Foi encontrada nos Açores uma garrafa com uma mensagem no interior escrita em 2018. A brincadeira começou nos Estados Unidos, atravessou todo o Oceano Atlântico e deu à costa num dos nossos arquipélagos.

De acordo com a BBC, Sean Smith, atualmente com 16 anos, escreveu uma pequena carta no Dia de Ação de Graças, no estado norte-americano de Rhode Island, em 2018.

É Dia de Ação de Graças. Tenho 13 anos e vim visitar a minha família em Rhode Island. Eu sou de Vermont. Se for encontrada, envie um email para messageinabottle2018@gmail.com".

A mensagem navegou ao longo de mais de 4.828 quilómetros, durante três anos, até ser descoberta por Christian Santos, de 17 anos, em Rosais, na ilha de São Jorge, nos Açores.

Em declarações ao jornal Boston Glove, Christian contou que viu a garrafa enquanto pescava com o primo: "Agarrei nela, olhei lá para dentro e vi que tinha um papel (...) achei giro e fui mostrar à minha mãe".

Curiosos por saber mais sobre o mensageiro, Christian e a mãe, Molly Santos, decidiram enviar um email para o endereço que estava no papel. No entanto, não chegaram a obter resposta porque, como já tinha passado muito tempo, Sean deixou de verificar a caixa de entrada.

Porém, Molly não desistiu e publicou uma fotografia no Facebook.

Cerca de uma semana depois, Sean viu uma notícia sobre a descoberta da garrafa. Em declarações à BBC, revelou que aquela era apenas uma das várias garrafas que ele e os pais atiraram ao mar em 2018.

Algumas delas foram encontradas pouco tempo depois, mas dois anos e meio depois, eu já me tinha esquecido completamente que o tínhamos feito", confessou.