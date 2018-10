A ANA - Aeroportos de Portugal apelou hoje aos passageiros que tenham voos com partida do aeroporto de Lisboa e destino Reino Unido, Irlanda e países fora da Europa antes das 10:30 de terça-feira para chegarem com antecedência.

Num comunicado, a ANA explica que na terça-feira poderão ocorrer eventuais atrasos devido à redução do serviço previsto para o controlo de fronteira.

“Prevê-se uma redução de efetivos – inspetores – do SEF [Serviço de Estrangeiros e Fronteiras] com diminuição do nível de serviço do controlo de fronteira no aeroporto de Lisboa”, informa a ANA, explicando que tal se deve à reunião de trabalhadores do Posto de Fronteira do aeroporto entre as 07:00 e as 09:00 de terça-feira.