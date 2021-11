Um cidadão estrangeiro foi apanhado, na quinta-feira, com um passaporte falso no aeroporto do Porto quando tentava embarcar para Birmingham, no Reino Unido.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) explica, em comunicado, que deteve o homem no controlo de saída de Portugal, estando aquele "na posse de um passaporte grego com fortes indícios de falsificação".

A "verdadeira nacionalidade", que não foi adiantada pelo SEF, estava escondida na mala, onde se encontrava "o passaporte genuíno".

O detido vai agora ser presente ao Tribunal Judicial da Maia para validação da detenção e aplicação de medidas de coação.

Noutro aeroporto, em Ponta Delgada, nos Açores, o SEF deteve um cidadão proveniente de um voo de Toronto, Canadá, "sob o qual pendia um mandado de detenção".