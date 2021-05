Um homem e uma mulher estrangeiros, com 77 e 75 anos, respetivamente, foram acusados dos crimes de tráfico de pessoas, auxílio à imigração ilegal e angariação de mão-de-obra ilegal, na região do Alentejo.

A acusação surge no âmbito de uma investigação, iniciada em dezembro de 2019, levada a cabo pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

A acusação do Ministério Público da Comarca de Grândola seguiu-se a uma investigação denominada “Espace”, onde foram identificadas três vítimas de tráfico de seres humanos de nacionalidade estrangeira (um casal, de 40 e 46 anos, e o filho de 21 anos), angariados no seu país de origem, para trabalharem para os arguidos sem obedecer aos formalismos legais necessários para o efeito", lê-se no comunicado.