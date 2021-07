Foi desmantelada uma rede criminosa que usava os aeroportos portugueses e espanhóis para auxílio à imigração ilegal.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) participou na "Operação Nómada" da Europol, que culminou na detenção de 18 cidadãos estrangeiros.

Os detidos pertenciam "a uma rede internacional de imigração ilegal que usava os aeroportos portugueses e espanhóis para cidadãos estrangeiros chegarem à Irlanda, Reino Unido e Estados Unidos", indica o SEF, em comunicado divulgado nesta quarta-feira.

A Polícia Nacional de Espanha, em estreita cooperação com a Polícia da Albânia e as autoridades policiais e de imigração de Portugal, Áustria, França, Itália, Eslovénia, Kosovo, Reino Unido e Estados Unidos, com o apoio da Europol, desmantelaram um grupo organizado que se dedicava à prática de atividades criminosas relacionadas com o auxílio à imigração ilegal e falsificação de documentos, procedendo à detenção de 18 indivíduos e apreendido, em duas buscas domiciliárias, diverso material como documentos falsificados, diversa documentação financeira, equipamentos eletrónicos, dinheiro e produto estupefaciente.