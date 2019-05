O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve, nos últimos dias, cinco cidadãos estrangeiros em flagrante delito, no Aeroporto de Faro, por uso de documentos falsificados quando pretendiam viajar para o Reino Unido e a Irlanda.

Em comunicado divulgado esta sexta-feira, o SEF adianta que entre os documentos fraudulentos utilizados encontravam-se documentos de identidade e passaportes francês, eslovenos, polaco e italiano.

Só no Aeroporto Internacional de Faro, registou-se um aumento de 300% na deteção de documentos falsos e contrafeitos na saída de território nacional, nos primeiros três meses de 2019, por comparação com período homólogo do ano passado”, refere o SEF.