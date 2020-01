O número de brasileiros a viver em Portugal bateu todos os recordes em 2019. Mais de um terço das novas autorizações de residência em Portugal foram entregues a brasileiros.

São quase 151 mil, de acordo com os dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Em 2018, de acordo com o SEF, eram 105 mil, uma subida de 43% num ano.

Está a chegar mais gente licenciada, estudantes, reformados e empresários.

Um dos casos é o de Carina Borges, antiga repórter da TV Globo a viver em Cascais. Mudou-se recentemente com toda a família para Portugal.

Quando questionada sobre os motivos que levaram à tomada de decisão, realçou a “facilidade da língua” e a “adaptabilidade das crianças”. As mais valias fiscais a que tem direito, nomeadamente os dez anos de isenção fiscal, também tiveram o seu peso.

Eu tenho o meu carro parado na porta da minha casa. No Brasil, eu tinha um carro blindado”, contou ainda.

A comunidade brasileira é a maior a viver em Portugal. Bem longe, segue-se Cabo Verde, que conta 37 mil residentes no nosso país.

Reino Unido e Roménia ocupam o terceiro e quarto lugar desta lista, respetivamente. Existem 34 mil cidadãos britânicos em Portugal e 31 mil cidadãos romenos.

A tendência é de subida. Em 2019 o número de cidadãos estrangeiros a viver em Portugal chegou aos 580 mil, o número mais elevado de sempre.