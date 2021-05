Cerca de metade do efetivo policial da PSP ultrapassa os 45 anos de idade e o número de efetivos diminuiu 2% no ano passado, sendo mais notório na carreira de agentes, segundo o balanço social de 2020 desta polícia.

No que respeita à distribuição do efetivo policial (…), constata-se que é no escalão etário dos 50-54 anos que existe uma maior incidência de efetivos, com 20,22% do total, sendo seguido pelos escalões etários dos 45-49 anos com 19,03%, dos 40-44 anos com 15,24%, dos 55-59 anos com 13,88% e dos 35-39 anos com 12,34%.”, refere o documento, publicado na página da internet da Polícia de Segurança Pública (PSP).