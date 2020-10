Um homem de 52 anos foi esta quinta-feira detido por ser suspeito de violência doméstica contra a sua companheira de 57 anos, na localidade de Paio Pires, no Seixal, distrito de Setúbal, anunciou a Guarda Nacional Republicana (GNR).

“O agressor exerceu violência física, verbal e psicológica sobre a vítima, de 57 anos, durante o relacionamento de cerca de 18 anos”, avançou o Comando Territorial de Setúbal da GNR, na sequência da intervenção do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) de Almada.

No âmbito da investigação, o suspeito foi detido e vai ser presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial do Seixal, para aplicação das medidas de coação.