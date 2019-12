A Transtejo decidiu suspender as ligações de barco entre o Terreiro do Paço (Lisboa) e grande parte das estações da Margem Sul devido ao mau tempo. Barreiro, Montijo e Seixal estão fechadas.

As informações foram confirmadas à TVI pela empresa que tutela as travessias, que decidiu fechar as estações do Seixal e do Barreiro por volta das 16:00, enquanto o Terreiro do Paço e o Montijo foram fechados às 16:20.

Até ao momento não há previsão de reabertura das estações mencionadas. A Transtejo referiu ainda que as estações do Cais do Sodré e de Cacilhas se mantêm em funcionamento.

A depressão Elsa faz-se sentir um pouco por todo o país.