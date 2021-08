A Polícia Judiciária deteve esta quinta-feira quatro suspeitos de terem sequestrado roubado e agredido um homem em São João da Madeira, deixando-o sem roupas num local ermo, revelou fonte policial.

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, no âmbito de uma investigação em curso pelos crimes de sequestro, roubo e ofensa à integridade física qualificada, realizou, no dia de hoje, buscas domiciliárias em Oliveira de Azeméis e Santa Maria da Feira, detendo quatro suspeitos, fortemente indiciados pela prática daqueles crimes”, refere a PJ em comunicado.