Um homem, de nacionalidade francesa, foi esta terça-feira detido pela GNR depois de ter sido apanhado em flagrante, na Costa da Caparica, a transportar a companheira presa na bagageira do carro.

O suspeito, de 26 anos, vive no Luxemburgo com a mulher, brasileira de 35 anos, com quem mantém uma relação há quase um ano. A TVI sabe que estão nesta altura em Portugal por ocasião das férias de verão.

Esta terça-feira, cerca das 18:00, na praia da Princesa, na Costa da Caparica, ambos começaram uma discussão, alegadamente motivada por ciúmes, em frente aos dois filhos menores da mulher.

A caminho do parque de estacionamento, já saídos da praia, a discussão continuou e tomou proporções mais violentas.

O homem mandou os dois filhos da vítima, de 7 e 10 anos, para o banco de trás da viatura, e empurrou a mulher para a mala do carro, acabando por fazer quase um quilómetro de viagem com ela sequestrada na bagageira.

Foi então que o suspeito parou a viatura junto a uma berma no momento em que uma patrulha da GNR passava no local.

Os militares aperceberam-se que a mulher estava a sair da parte de trás do veículo e abordaram o casal, momento em que a vítima denunciou o sequestro, afirmando que só houve discussões e que nunca antes tinha sido agredida.

As crianças, de acordo com as autoridades, mostraram-se tranquilas.

O suspeito foi detido e será esta quarta-feira presente a tribunal.