Um homem de 30 anos foi detido por “fortes indícios da prática de crimes de violação e sequestro” de uma mulher, em 24 de abril, num concelho da Área Metropolitana de Lisboa, informou, esta sexta-feira, a Polícia Judiciária (PJ).

Segundo um comunicado da diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ, os factos ocorreram quando a vítima, de 23 anos, “aceitou encontrar-se com o presumível autor, já seu conhecido, acompanhando-o até à sua residência com o objetivo de este a auxiliar na preparação de um trabalho escolar universitário”.

O suspeito, no local, situado num concelho não revelado da Área Metropolitana de Lisboa, “cerceou a liberdade de movimentos da vítima e constrangeu-a, mediante uso de violência física, à prática de grave abuso sexual”, acrescentou a nota das autoridades.

Após ser identificado e detido, o homem foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.