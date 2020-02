A Polícia Judiciária (PJ) anunciou, esta sexta-feira, a detenção em flagrante de dois homens de 75 e 32 anos. Ambos são suspeitos do crime de detenção de arma proibida. O mais novo é também suspeito dos "crimes de ofensas à integridade física qualificada e sequestro".

Um dos homens ora detidos, é suspeito de, no passado mês de abril de 2019, conjuntamente com dois outros coautores, ter agredido no interior de uma residência a vítima, a qual, em face das agressões sofridas, necessitou de ser intervencionada cirurgicamente e de internamento em unidade hospitalar", adianta a PJ em comunicado.

Fonte da PJ esclareceu à TVI que a vítima vivia com o pai e dois dos irmãos consideraram que não estaria a cuidar devidamente da saúde do idoso. Confrontaram a mulher e, na sequência da discussão, agrediram-na e impediram-na de fugir do local. Nas agressões à irmã, terão tido ajuda de um amigo.

Os detidos serão presentes a primeiro interrogatório judicial, no qual lhes serão aplicadas as medidas de coação tidas por adequadas.