Um emigrante português, de 33 anos, foi encontrado morto no domingo em Carbonne, Toulouse, num cenário de homicídio passional.

A TVI apurou que se trata de Sérgio Rodrigues, natural de Vizela, distrito de Braga, que residia na localidade de Muret, a cerca de 25 quilómetros do local do crime.

O alegado homicida, um francês, de 38 anos, que se encontrava em liberdade condicional, foi detido e alega legítima defesa. Duas mulheres foram constituídas arguidas, por terem alterado o local do crime, isto é, o apartamento do suspeito.

A vítima foi encontrada morta com 40 facadas, depois de ter passado a noite no apartamento do suspeito, com o qual terá mantido relações sexuais, segundo o procurador do Ministério Público de Toulouse, que falou sobre o caso aos jornalistas.

Na sequência de um "desentendimento", na manhã de domingo, Sérgio Rodrigues foi esfaqueado até à morte, mas as motivações ainda não foram apuradas. As autoridades foram alertadas apenas ao início da tarde, cerca das 13:15 locais, tendo encontrado no apartamento não só a vítima como o suspeito, que confessou o crime, alegando legítima defesa.

Os dois conheceram-se através da Internet e combinaram encontrar-se na noite de sábado, em Carbonne. Estiveram juntos com outras pessoas e terminaram a noite no apartamento do suspeito, inicialmente na companhia de duas mulheres, uma delas amiga do alegado homicida. As duas acabaram por se ir embora, voltando na manhã seguinte, já depois de consumado o homicídio, segundo explicou o procurador de Toulouse.

As duas mulheres foram vistas por moradores a saírem do prédio com sacos, sacos esses que continham provas, incluindo a arma do crime.

O procurador indicou, ainda, que o suspeito tem cadastro e que se encontrava em liberdade condicional há dois anos, depois de, em 2007, ter sido condenado a 23 anos de prisão por homicídio.

O caso está também a ser acompanhado pelo vice-consulado de Portugal em Toulouse, desconhecendo-se, para já, quando o corpo do cidadão português será libertado pelas autoridades francesas, uma vez que decorre a investigação.