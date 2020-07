O acesso e circulação no perímetro da Serra da Sintra, no distrito de Lisboa, estão proibidos até domingo, anunciou hoje a autarquia, devido ao risco de incêndio elevado no concelho.

A interdição ao trânsito, a partir das 00:00 de quinta-feira, vigora até às 23:59 de domingo por determinação do presidente da Câmara Municipal de Sintra, Basílio Horta, indica a autarquia numa nota de imprensa.

Todavia, continuam a poder circular viaturas de moradores e de empresas sediadas na zona, assim como veículos de prestação de socorro, emergência, do Sistema Municipal de Proteção Civil e transportes públicos de passageiros.

A mesma nota adianta que a proibição da circulação automóvel nas estradas municipais do perímetro da serra de Sintra "será avaliada de 12 em 12 horas, podendo a interdição ser agravada ou desagravada, tendo em conta as condições que se possam vir a registar".

A Câmara Municipal de Sintra refere que é necessário "proteger quem vive e visita Sintra, com a adoção de medidas adequadas no âmbito da Proteção Civil", assim como "urge preservar a serra de Sintra, Paisagem Cultural Património Mundial UNESCO, e defendê-la para as gerações vindouras".

O município frisa que o país se encontra dentro do período crítico de incêndios rurais e invoca o "estado de alerta especial nível laranja" no distrito de Lisboa, enquanto se prevê para o concelho de Sintra "o risco de incêndio rural elevado".