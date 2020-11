A colisão entre dois veículos, um pesado de mercadorias e um ligeiro, provocou hoje um ferido grave e obrigou ao corte da circulação no Itinerário Complementar 8 (IC8), próximo da Sertã, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, a colisão, às 08:00, entre o veículo pesado de mercadorias e o ligeiro de passageiros provocou um ferido grave, um homem com cerca de 39 anos, condutor do ligeiro de passageiros.

O acidente obrigou ainda ao corte do IC8, próximo da Sertã, nos dois sentidos", afirmou a fonte, por volta das 10:00, sem precisar a hora prevista para a reabertura.

Segundo a fonte, o ferido grave foi transportado para os hospitais de Coimbra.

No local, estiveram a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Coimbra, os bombeiros da Sertã, GNR e meios do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) do Avelar, num total de 14 operacionais e sete viaturas.