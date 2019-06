O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) desmantelou, esta terça-feira, uma rede europeia indiciada por tráfico de seres humanos que se dedicava à exploração sexual de mulheres ao deter oito cidadãos estrangeiros no distrito de Aveiro. Oito cidadãos estão indiciados de tráfico de seres humanos, associação criminosa, lenocínio agravado e branqueamento de capitais e pertencem “a um grupo criminoso organizado” que se dedica à exploração sexual de mulheres. Foram realizados oito mandados de detenção, 12 buscas domiciliárias e outras 12 buscas a viaturas. No âmbito da operação, denominado “El Pibe”, o SEF apreendeu seis viaturas, ouro, joias, dinheiro e documentos falsos, tendo ainda realizado buscas a duas agências de transferência de dinheiro bem como a uma agência de viagens. O SEF sublinha que este grupo, que operava em Portugal e em outros países de União Europeia, aproveitava-se da vulnerabilidade das vítimas, que muitos vezes assenta “em famílias desestruturadas, com parcos rendimentos económicos e sem nenhuma ou baixa autoestima, com episódios de violência doméstica e consumo de álcool e droga”. O cabecilha, com cerca de 40 anos, era procurado internacionalmente há 12 anos. Europol e APAV colaboraram na operação.