Mais de 44.000 chamadas foram atendidas em janeiro pelo serviço telefónico de informações e agendamentos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), mais do dobro (mais 120%) do que no mês anterior, indicam dados daquele serviço de segurança enviadas hoje à Lusa.

O SEF alargou, a 17 de dezembro, o serviço telefónico de informações e agendamentos para os estrangeiros tratarem de vistos ou autorizações de residência e aumentou o número de vagas diárias para atendimento presencial.

Os dados do primeiro mês de funcionamento deste reforço mostram que o número total de chamadas telefónicas atendidas aumentou mais de 120% em janeiro face ao mês anterior.

Segundo o SEF, foram atendidas em janeiro 44.671 chamadas telefónicas no Centro de Contacto, quando em dezembro este serviço registou um total de 19.592.

Os dados enviados à Lusa indicam também que o número de agendamentos efetuados para deslocação aos balcões de atendimento do SEF verificou um aumento de cerca de 88%, chegando aos 33.489 em janeiro, quando em dezembro foi de 17.826.

O Centro de Contacto é um serviço de atendimento telefónico (números 808 202 653 e 808 962 69) destinado a informações e agendamentos para deslocação ao SEF por parte de estrangeiros residentes em Portugal.

Desde 17 de dezembro que o Centro de Contacto tem um horário alargado em mais de três horas e meia, estando a funcionar das 08:00 às 20:00, e conta com o dobro dos funcionários e com um atendimento disponível em 22 línguas.

Os 50 funcionários do canal telefónico para informações e agendamentos asseguram um atendimento em português, alemão, amharic (língua da Etiópia), árabe, cazaque, crioulo de Cabo Verde, crioulo de São Tomé e Príncipe, espanhol, francês, georgiano, hindi, húngaro, inglês, nepali, persa, romeno, russo, tigre (língua falada no nordeste de África), turco, ucraniano e uzbeque.

Além do atendimento telefónico personalizado para informações e agendamentos, o SEF disponibiliza também aos imigrantes um sistema de agendamentos online através do registo na área pessoal do portal do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

Este serviço registou também no último mês um aumento do número de agendamentos efetuados, totalizando 19.903 agendamentos online em janeiro, enquanto em dezembro foram 18.944.

De acordo com o SEF, este canal digital, em funcionamento desde junho de 2018, revela “uma utilização consolidada” por parte dos estrangeiros que já possuem visto, que podem através desta plataforma agendar a sua deslocação ao balcão de atendimento do SEF para renovação da autorização de residência e prorrogação de permanência.

Desde junho que o SEF descentralizou os atendimentos para todos os balcões, permitindo aos estrangeiros residentes em Portugal marcarem uma deslocação a um balcão de atendimento em qualquer ponto do país.

Em Portugal vivem mais de 400.000 estrangeiros legalmente.