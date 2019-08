O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) anunciou esta terça-feira que apresentou uma participação ao Ministério Público, por indícios de crime de auxílio à imigração ilegal, devido à alegada venda de vagas de atendimento em portais de anúncios classificados.

A participação foi apresentada em maio, aguardando o SEF o "rápido apuramento de responsabilidades", na sequência de informações de que "estariam alegadamente a ser vendidas vagas de atendimento nos serviços através de 'sites' de anúncios classificados 'online'".

Em comunicado, o SEF refere a "utilização abusiva" do Sistema Automático de Pré-Agendamento (SAPA) através de sistemas informáticos (chamados 'bots', que simulam ações num computador) e "suspeitas fundadas da captura de vagas por parte de particulares, com base em 'encomendas' de pacotes de prestação de serviços que incluem o agendamento e a preparação do pedido a apresentar ao SEF".

Segundo o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, houve "um anormal volume de acessos ao sistema de agendamentos SAPA", nomeadamente em 26 de abril e 8 de maio, "após a libertação de 2.000 vagas", que foram preenchidas num curto período de tempo.

Face ao sucedido, o SEF decidiu condicionar a libertação de vagas no sistema informático de marcações e ativar a funcionalidade "reCAPTCHA" (sistema de caixa de diálogo) na página de autenticação do portal SAPA, lamentando "as perturbações e os constrangimentos" nas marcações feitas pelos utilizadores.