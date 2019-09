/ AM

Dez chefes de equipa de Urgência do Hospital Garcia de Orta e dez internistas que exercem funções no Serviço de Urgência demitiram-se em bloco, esta quinta-feira, em carta enviada ao Conselho de Administração. A demissão foi denunciada pelo presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna em comunicado.

Em comunicado enviado às redações, o presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna afirma que "esta atitude da Medicina Interna no Hospital Garcia de Orta deve merecer uma atenção especial, porque no Hospital Garcia de Orta a Medicina Interna tem dado provas de enorme capacidade de trabalho e iniciativa, sendo considerada como exemplo no caso da Hospitalização Domiciliária"

Segundo a mesma nota, este protesto dos Internistas do Hospital Garcia de Orta deve-se à decisão do Conselho de Administração de retirar a Cirurgia Geral da presença física no Serviço de Urgência.